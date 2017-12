Nombreux hommages après la mort de Maudy Piot

Les hommages se sont multipliés depuis lundi 25 et l'annonce de la mort de Maudy Piot, militante engagée dans la cause des femmes handicapées. L'annonce de sa disparition a été faite par le Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes (HCE), créé en 2013 pour contribuer à l'évaluation des politiques publiques de lutte contre le sexisme.

Maudy Piot était devenue membre de l'instituion après des années d'engagement face à ce qu'elle considérait comme une double discrimination: être une femme et être handicapée. Pour lutter contre cela, cette psychanalyste elle-même malvoyante avait créé en 2003 l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir (FDFA).

"Vous avez mené ce combat jusqu'à votre dernier souffle. Puisse votre mémoire inspirer celles et ceux qui se battent aux côtés de FDFA ...", a réagi sur Twitter la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel.

"Chaque personne qui a eu la chance de croiser son chemin sait à quel point elle militait avec gentillesse et humour pour défendre les femmes/citoyennes en situation de handicap", a écrit sa collègue chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.

Ses deux prédécesseurs à ce poste (ou son équivalent au sein des précédents gouvernements) ont également réagi. Laurence Rossignol a tweeté: "Maudy, nous poursuivrons ton combat contre les violences aux femmes handicapées. Ce soir je pleure une amie et une militante exceptionnelle", évoquant la maladie contre laquelle Maudy Piot n'avait "pas le temps" de se battre.

"Tu te battais déjà contre tant d’avanies à la fois, et il a fallu qu’un crabe s’en mêle... Repose en paix chère Maudy Piot, entourée de notre immense affection", a de son côté écrit Najat Vallaud-Belkcaem.