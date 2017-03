François Fillon: de généreux donateurs lui auraient offert pour 48.500 euros de costumes

Empêtré depuis un mois et demi dans le "PenelopeGate" suite aux révélations du Canard Enchaîné, François Fillon ne cesse de voir pleuvoir les révélations gênantes à son sujet à 42 jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Le Journal du Dimanche a révélé ce dimanche 12 une nouvelle information qui a fait l'effet d'une bombe et a tout de suite rajouté du grain à moudre aux opposants et détracteurs du candidat des Républicains à la présidentielle. François Fillon aurait reçu en cadeau, de la part d'amis et/ou généreux donateurs, depuis 2012, 48.500 euros de costumes de la boutique Arnys, rue de Sèvres à Paris. Une grande partie de ces cadeaux a été payée en liquide.

Et alors que le scandale suite aux révélations de soupçons d'emplois fictifs de son épouse battait son plein mi-février, le candidat de la droite à la présidentielle aurait reçu deux nouveaux costumes les 9 et 10 février. Le tout réglé avec un chèque de 13.000 euros. La personne qui a signé ce fameux chèque aurait même confirmé l'information au JDD.

Pour l'entourage de François Fillon, rien de scandaleux ni d'illégal dans cette historie. D'ailleurs, aucune enquête n'a été ouverte pour cela. Son porte-parole de campagne Luc Chatel a dénoncé sur Europe 1 ce dimanche matin "une campagne de caniveau", s'exclamant aussi: "On va continuer jusqu'où? On va vérifier si sa grand-mère n'avait pas un emprunt russe et s'il l'a bien déclaré dans sa déclaration de patrimoine?"

Mais les opposants socialistes ou autres partis ne voient pas les choses de la même manière. Olivier Besancenot s'est d'ailleurs fendu d'un petit tweet rageur: "35.500 euros de costumes de François Fillon réglés en espèces, et par émissaire, depuis 2012. La candidature Fillon sapée comme jamais?"