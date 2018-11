Nouvelle liste de revendications d'une partie des gilets jaunes (document)

Alors qu'une délégation de gilets jaunes doit être reçue vendredi 29 par le Premier ministre, le mouvement de contestation a dévoilé une quarantaine de revendications ce jeudi 29 dans un communiqué diffusé aux médias et aux députés. L'authenticité de cette liste laisse toutefois à désirer.

Comme l'explique France Bleu, 30.000 personnes auraient participé au choix de ces revendications à transmettre au gouvernement par le biais d'un sondage posté dans différents groupes de soutien au mouvement sur les réseaux sociaux. A noter que ce système avait déjà été utilisé lors de la première vague de revendications et que les instigateurs de cette denrière revendiquaient déjà 30.000 votants selon le JDD.

"Députés de France, nous vous faisons part des Directives du peuple pour que vous les transposiez en loi", explique le communiqué en préambule avant de dérouler une série de mesures qui dépassent grandement la hausse du prix des carburants ou celle du pouvoir d'achats. Ces propositions revêtent un fort aspect social, demandant par exemple une augmentation du SMIC, des allocations handicapés, une limitation du prix des loyers ou encore un maximum salariale fixé à 15.000 euros.

A noter que pour l'heure, ce jeudi à 18h, pas possible de déterminer de quel mouvement se revendiquaient les gilets jaunes desquels ces revendications émanent. Selon l'AFP, la liste de revendications remise aux députés et médias est issu d'une adresse "giletsjaunes1". L'agence de presse souligne "qu'il n'était pas possible de vérifier, dans le courant de l'après-midi, si cet e-mail émanait de la délégation des portes-parole". Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs relayé ces revendications sur les réseaux sociaux.

L'exécutif espère lancer enfin la discussion avec les "gilets jaunes", dont une délégation doit être reçue à Matignon vendredi 30, veille d'une nouvelle mobilisation partout en France et sur les Champs-Élysées. La rencontre prévue vendredi à 14h entre Édouard Philippe et les "gilets jaunes" se voudra le point d'orgue de deux jours de rencontres commencées ce jeudi matin à Matignon pour dessiner la "grande concertation" locale de trois mois voulue par Emmanuel Macron.