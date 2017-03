Paris: la mairie du VIIIe arrondissement décroche un tableau, la ressemblance avec Macron trop frappante (PHOTO)

L'histoire peut prêter à sourire. Pour ne pas froisser la maire LR du VIIIe arrondissement de Paris, la première adjointe chargée de la Culture a demandé à ce que l'une des œuvres de la peintre Marie Dague soit retirée de municipalité. En cause: la ressemblance trop frappante, en pleine période électorale, avec le leader du mouvement En Marche!, Emmanuel Macron. C'est après certaines remarques de visiteurs qu'elle a pris cette initiative.

Mise au courant par ce petit changement, l'artiste à l'origine de cette peinture a toutefois affirmé qu'elle ne s'était inspirée d'aucun modèle pour réaliser cette œuvre. "J'ai réalisé une dizaine de portraits de face comme celui-ci, un peu comme des photomatons. Mais je peins sans modèle, je ne fais que travailler mon imaginaire", a-t-elle déclaré au Point. Et d'ajouter avec beaucoup de recul: "cette affaire m'amuse encore beaucoup. Je suis apolitique et je ne me suis en aucun cas sentie censurée".

Interrogée sur le sujet, Jeanne d’Hauteserre (la maire du VIIIe arrondissement de la capitale) s'est quant à elle insurgée de cette démarche. "Je m'en fous que ce soit un portrait de Macron ou pas. C'est une œuvre d'art et elle a toute sa place dans cette mairie. On n'est pas en URSS. Je vais demander que ce tableau soit immédiatement raccroché", a-t-elle déclaré au Parisien. Mais remplacé par un autre de la même artiste, le tableau d'origine n'a finalement pas été raccroché.

La peintre a décliné la proposition de la mairie jugée "ridicule". Et pour cause: l'exposition du "Salon des artistes du VIIIe" a pris fin ce samedi.