Paris: la permanence de Stanislas Guerini taguée

Nouvelle dégradation de permanence d'élus de la majorité. Ce jeudi, vers 1h du matin, des policiers en patrouille ont constaté que la permanence de Stanislas Guerini, délégué général de LaREM, avait été dégradée dans le 17ème arrondissement. Selon l'entourage du député de Paris, une plainte va être rapidement déposée.

Selon BFM Paris, qui révèle l'information, des graffitis ont été peints sur les deux vitrines de l'établissement, "l'un d'eux, peint en noir, est une inscription contre le CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada voté le 23 juillet dernier". Le second graff était hostile aux forces de l'ordre.

Le 30 juillet, Stanislas Guerini en personne avait condamné sur Twitter les dégradations sur une permanence La République en marche à Foix, dans l'Ariège.

Samedi dernier, en marge d’une manifestation des Gilets jaunes à Perpignan, six hommes cagoulés, vêtus de noir, avaient alors transpercé, à coups de raquette de tennis et de marteau, les vitres de la permanence du député LREM Romain Grau dans lequel se trouvait l’élu. L’un d’entre eux avait déversé de l’essence sur une chaise, avant d’y mettre le feu et de s’enfuir.

Au cours d’une visite surprise à Perpignan, mercredi 31 juillet, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, est allé jusqu'à qualifier ce saccage d'"attentat" et ses auteurs de "brutes": "c’est l’image du coucou. Les violents viennent dans le nid d’une manifestation, quelle qu’elle soit, et ensuite peuvent en profiter pour porter leur haine du système, quel qu’il soit. (…) On voit bien qu’au fond ces gens-là veulent juste détruire".

Des propos qui ont provoqué des réactions outrées sur les réseaux sociaux, notamment venant de véritables victimes d'attentat.