Paris: polémique autour de barrières "anti-SDF" installées dans le 19e arrondissement (photo)

Des barrières posées sur une grille d'aération rue de Meaux dans le 19e arrondissement de Paris vont être retirées après que les réseaux sociaux se sont enflammés en dénonçant un dispositif anti-SDF.

La mairie de Paris évoque une décision de la précédente mandature mais celle du 19e arrondissement dément que le dispositif vise les SDF.

La photo de ces grilles a été relayée à de nombreuses reprises sur Twitter via le hashtag #SoyonsHumains, utilisé par la Fondation Abbé Pierre pour dénoncer l'ensemble du mobilier urbain ou des installations privées sur la voie publique destinés à empêcher les sans-abri de s'installer.

A l'origine, les grilles étaient seulement entourées de barrière et, selon les témoignages recueillies par France Bleu, il arrivait que des SDF s'y rassemblent. Mais il y a huit ans, une nouvelle barrière a été installée en travers des grilles. La Ville reconnaît que le but était d'éloigner les SDF et en a demandé le retrait, ce que nie le maire (PS) de l'arrondissement Francois Dagnaud.

Salut à tous



Rue de Meaux 75019

Grilles d'air chaud ou parfois se posaient les #SDF. Sauf que maintenant voilà #soyonshumains @Abbe_Pierre



Sinon venez cet aprèm' à 15h M° Varennes avec le DAL... Histoire de se faire entendre @federationdal



Joyeux Noël pic.twitter.com/DRSAMBmQzb — Page (@Pagechris75) 25 décembre 2017

Selon lui, le dispositif n'a pour but que de "préserver l’accessibilité d’une bouche CPCU (Compagnie parisienne du chauffage urbain, NDLR)". Il assure que de toute manière, aucune chaleur ne se dégage de ces grilles "en fonctionnement normal". Et de préciser que "Dans tous les cas, la rue n’est pas une solution".

Officiellement, la ville de Paris ne pratique pas d'installation "anti-sdf". Pourtant ces équipements sont nombreux dans la capitale selon la Fondation abbé Pierre. DEpuis les bancs conçus pour qu'il soit impossible de s'y allonger aux "piquants" installés devant les magasins, l'association en a recensé plus de 150 exemples sur son site grâce aux internautes (source).