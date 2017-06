Paris: vers la fin du marché de Noël des Champs-Elysées

Le marché de Noël des Champs-Elysées pourrait avoir connu ses dernières heures l'hiver dernier. La Ville de Paris envisagerait en effet de ne pas le reconduire. C'est en tout cas ce qu'affirmerait un document que s'est procuré BFMTV.

Selon ce texte, le Conseil de Paris devrait discuter lors des cessions du 3, 4 et 5 juillet de l'opportunité de reconduire cet évènement, avec l'idée d'y mettre fin. La convention qui existait entre la ville et la SARL Fêtes Loisirs Associés avait en effet été conclu en 2015 pour une durée de deux ans. Elle est donc arrivée à échéance et le Conseil de Paris ne compterait pas la renouveler.

En cause selon le document en question la volonté de la Ville proposé "aux visiteurs et aux Parisiens des événements attractifs et innovants de nature à valoriser les Champs-Elysées dans une dimension culturelle et esthétique en adéquation avec ce site d’exception" situé entre la place de la Concorde et l'avenue Montaigne.

Une formulation assez ambigüe qui ne donne pas vraiment de raison. Sur Twitter et plusieurs sites de la "fachosphère" certains ont donc dénoncé une atteinte à la laïcité ou une volonté de s'en prendre à un symbole chrétien.

Mais la réponse à cette décision peut aussi se chercher du côté de l'appartenance de la SARL en question à Marcel Campion. Le "roi des forains", a en effet été mis en examen fin mai dernier pour abus de bien sociaux dans l'enquête qui porte notamment sur les conditions d'attribution en 2015 par la mairie de Paris de l'emplacement de la grande roue de la Concorde.

La non-reconduction du marché de Noël pourrait donc induire également la fin de la présence de la grande roue sur la place de la Concorde.

A noter que la suppression de l'évènement pourrait être palliée par l'éventuel retour du village de Noël du Trocadéro, supprimé lors des trois dernières années en raison de travaux aux abords de la tour Eiffel.