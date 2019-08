Paris: Villani sera candidat à la mairie, bras de fer avec LREM

Il briguait l'investiture LREM, on lui a refusé, il ira quand même en dissident. Cédric Villani, député de la majorité de l'Essonne, se portera tout de même candidat à la mairie de Paris a fait savoir ce mercredi Franceinfo. Il avait laissé planer le doute sur ses intentions depuis le mois dernier. Il devrait être exclu de la République en Marche en représailles.

"Cédric Villani a pris sa décision à la fin du mois de juillet puis a travaillé le reste de l'été à son projet politique et s'est entretenu avec des leaders politiques, notamment François Bayrou", note le site d'information du service public qui annonce une candidature officielle pour le 4 septembre prochain.

Le célèbre mathématicien s'était présenté à l'investiture de La République en marche pour ces élections municipales mais a échoué face à l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, début juin, qui avait eu les faveurs de la commission d'investiture de LREM. Il avait alors dénoncé une "procédure viciée", "des habitudes d'appareil" et des décisions "suggérées à l'avance".

A la mi-août Benjamin Griveaux avait dit espérer "le convaincre que sa place est dans sa famille", rappelant au passage que Cédric Villani "(avait) dit qu’il serait loyal". Il avait quitté son poste de porte-parole du gouvernement pour se consacrer à la bataille de l'investiture. Dans cette course à la mairie de Paris, il a reçu les soutiens de Julien Denormandie, celui de la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, de celle chargée de la transition écologique et solidaire Brune Poirson et du sénateur Julien Bargeton.

L'ancien porte-parole s'était laissé aller à des réflexions acerbeS sur ses adversaires à la mi-juillet: "Cédric, il n'a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir les balles, il va se faire désosser!".

Quant à la réaction du parti, deux sons de cloche s'affrontent. Il sera "exclu dans la minute" du parti s'il est candidat, aurait déclaré le patron du parti, Stanislas Guerini, d'après Le Canard enchaîné. Mais un des principaux dirigeants de LREM a fait savoir à Franceinfo que le majorité allait désormais "jouer la montre" et "attendre que les sondages départagent les deux candidats".