"Pass Culture": 500 euros d'aide pour les jeunes en 2018

C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Monde, la ministre Françoise Nyssen a expliqué lundi 18 qu'elle comptait mettre en place d'ici 2018 un "Pass Culture" pour les jeunes de 18 ans. Une aide de 500 euros qui leur permettra d'avoir accès à de nombreuses activités culturelles.

La ministre a évoqué "une application géolocalisée pour mobile, créditée de 500 euros par l'Etat pour les jeunes de 18 ans, mais téléchargeable par tous", précisant que "de premiers tests auront lieu au premier semestre 2018 sur trois territoires, pour un lancement en septembre". Elle a également expliqué que l'outil fonctionnera comme un GPS: "Le passe permettrait d'accéder à de l'offre en ligne, mais aussi de connaître toute l'offre culturelle à proximité: où acheter un livre, où trouver un stage de hip-hop ou de théâtre, etc.".

Et ce n'est pas tout car il pourrait également offrir des solutions de mobilité car "il existe des endroits en France où les jeunes sont victimes d'une forme d'assignation à résidence culturelle". Pour elle, "l'objectif est de pouvoir embarquer le plus grand nombre d’opérateurs – petits et grands, publics et privés -, pour que le pass donne une autonomie totale aux jeunes".

Quant au financement de cette mesure, la ministre de la culture est toutefois restée vague. "Il faut réfléchir à la diversité du financement. Je souhaite que les acteurs qui seront partenaires du passe et qui en bénéficieront puissent contribuer d’une façon ou d’une autre à son financement", a-t-elle ajouté précisant qu'elle avait déjà engagé les discussions. Pour le moment, un budget de 430 millions d'euros a été évoqué.

Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement met en place une telle mesure. En Italie, celui de Matteo Renzi l'a déjà expérimentée en octobre 2016 en permettant aux jeunes de 18 ans de percevoir eux aussi un chèque de 500 euros pour des dépenses liées à la culture (livres, cinéma, théâtre, concert, etc.).