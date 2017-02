PenelopeGate: "je resterai inébranlable", promet François Fillon (VIDEO)

La défense reste celle du complot contre son élection. François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé vendredi sur Facebook "comprendre" le "trouble" provoqué par les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme Penelope, mais a promis qu'il "tiendra(it) bon".

"Je comprends que ces accusations troublent certains d’entre vous en raison de leur martèlement, en raison de la répétition présentée habilement comme une accumulation de preuves, en raison des sommes avancées aussi", dit l'ancien Premier ministre dans une vidéo de trois minutes.

Cette vidéo a été diffusée après la rencontre, selon son équipe, avec les ténors LR Gérard Larcher, Xavier Bertrand, et des appels avec Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, François Baroin, Christian Jacob et Jean-Pierre Raffarin.

"Je mesure ce que vous vivez. J’ai parfaitement conscience de ce que vous endurez: les attaques qui sont lancées, la pression que vous subissez, les doutes que certains cherchent à instiller et le trouble que tout cela suscite", poursuit-il.

"Des mensonges, fussent-ils répétés cent fois, ne parviendront jamais à constituer une demi-vérité", ajoute le candidat LR, répétant une phrase déjà formulée la veille lors d'une réunion publique à Charleville-Mézières.

"J’éprouve une colère froide face à tant de bassesse, à tant de calomnies, à tant de mensonges. Et pourtant je resterai inébranlable", promet-il. "Je tiendrai bon face à ceux qui, dans l’ombre, tentent de m’atteindre (...). Je vais me battre", affirme M. Fillon.

Le candidat à la présidentielle, en chute dans les sondages, s'adresse à ses partisans et met en cause "une gauche" et "un système qui en cherchant à (l)e casser, cherche à vous briser" et "à briser l'élan".

"Je vous le demande: ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête. Tenez la ligne", exhorte-t-il, car "ensemble, nous traverserons cette épreuve, et ensemble nous marcherons vers la victoire", espère-t-il.

(Voir ci-dessous l'intervention de François Fillon):