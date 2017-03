Affaire Fillon: soutiens et opposants attendus dans la rue dimanche à Paris

L'affaire du PenelopeGate a déjà envahi le terrain politique et judiciaire et devrait descendre dans la rue dimanche, mobilisant aussi bien les soutiens les plus indéfectibles de François Fillon que ceux qui souhaitent le voir se désister.

En effet, son conseiller spécial Jérôme Chartier a annoncé la tenue d'un rassemblement de soutien dimanche après-midi place du Trocadéro à Paris (XVIe arrondissement). Dans un message à destination des militants du parti, Bernard Accoyer -secrétaire général- les invite à "multiplier les actions militantes de terrain pour faire vivre le débat de fond et convaincre les électeurs de se mobiliser en faveur de notre candidat et du projet ambitieux qu’il défend pour la France".

Un rassemblement jugé maladroit à droite par ceux -nombreux- qui ont retiré leur soutien au candidat LR, et même déplacé par ses opposants. Ces derniers y voient en effet un rassemblement qui viserait à s'en prendre aux juges et/ou à la presse, alors que François Fillon dénonce aussi bien le traitement juridique que médiatique de son cas.

François Hollande a estimé jeudi 2 qu'il ne pouvait y avoir de manifestation qui "remette en cause les institutions, la justice". Et d'ajouter:"Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l'élection présidentielle, mais il n’autorise pas tout. J'appelle maintenant à la responsabilité parce que ce n’est plus acceptable. Il faut que ce candidat prenne sa responsabilité".

Ce sont aussi des anonymes qui comptent se mobiliser dimanche pour dénoncer le refus de se retirer de François Fillon, mais aussi la participation de Marine Le Pen -également concernée par les "affaires"- et plus généralement contre la "corruption des élus".

Le mouvement, lancé notamment sur les réseaux sociaux, n'est pas structuré et se présente comme "pacifique, non partisan, non récupéré par un parti ou une organisation, c'est un mouvement citoyen et revendicatif". Plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu ces derniers jours, mais les citoyens sont à nouveau appeler à converger dimanche place de la République, tandis que les soutiens de François Fillon se trouveront à l'autre bout de la capitale.