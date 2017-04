Plan Zéro SDF: la fondation Abbé Pierre demande aux candidats de la présidentielle d'agir

"En finir avec la rue", c'est le message qu'a adressé la fondation Abbé Pierre ce lundi 3 dans un communiqué aux 11 candidats à la présidentielle. Ce lundi, l'association qui vient en aide aux sans-abri a livré son plan dont l'objectif est d'atteindre zéro SDF en moins de cinq ans dans les petites et moyennes villes, et en moins de dix ans dans les métropoles. Un objectif atteignable d'après le communiqué.

Sur Franceinfo, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a appelé les candidats à la présidentielle à s'engager dès leur élection: "si on veut, on peut. On a capitalisé tout ce qu'on a pu observer en France et en Europe et ça fonctionne", a-t-il déclaré. Selon lui, au moins 143.000 personnes sans domicile sont actuellement comptabilisés en France. Parmi elles, 30.000 mineurs, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à 2001. Le manque de logement, l'augmentation de loyers et le chômage de masse seraient les causes de ce constat.

Plus précisément, la fondation Abbé Pierre demande aux candidats de la présidentielle de "s’engager aux côtés de la société civile pour en finir avec un scandale national" et demande une action qu'elle estime nécessaire "dès les premières semaines du prochain quinquennat". Selon elle: "une telle ambition nécessite des investissements aujourd’hui pour faire des économies demain sur les nombreux coûts économiques et sociaux du mal-logement".

Dans son plan d'action, l'association relève les principaux "leviers" à "actionner simultanément et durablement" comme un accès direct au logement, l'attribution des HLM, la construction de 150 logements sociaux par an, le dynamisme du parc privé ou en finir avec la politique d'expulsion.