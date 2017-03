Polémique: le député LR Jean-François Mancel qualifie de "barbu" le journaliste Karim Rissouli

Malaise et polémique après le tweet d'un parlementaire soutien de François Fillon qui a qualifié de "barbu" le journaliste Karim Rissouli. Jean-François Mancel‏, député de la deuxième circonscription de l'Oise, réagissait au débat de L'émission politique dans laquelle le candidat Les Républicains était invité et notamment interrogé par le journaliste de France Télévision (également présent dans C Politique sur France 5).

Karim Rissouli animait la séquence dite du "baromètre" qui interroge les spectateurs pour savoir si l'invité a convaincu. François Fillon n'a recueilli que 28% d'opinions favorables.

"Je ne sais pas qui est ce barbu mais il n'est pas pour Francois Fillon!!! Ça vous étonne?", a écrit sur Twitter Jean-François Mancel. Un tweet qui a provoqué de vives réactions y compris du principal intéressé. Car si Karim Rissouli arbore bien une barbe savamment taillée, le terme de "barbu" est souvent attribué aux islamistes rigoristes ou radicaux. Eu égard aux origines marocaines de Karim Rissouli, le choix des mots a choqué.

Je ne sais pas qui est ce barbu mais il n'est pas pour @FrancoisFillon !!!!Ça vous étonne?LEmissionPolitique — Jean Francois Mancel (@JFMancel) 23 mars 2017

"Le barbu, c'est moi... J'ose espérer que Francois Fillon dénoncera ce dérapage...", a répliqué le journaliste sur Twitter en évoquant par un hashtag le "racisme ordinaire" de Jean-François Mancel.

Le message du député a été commenté à de nombreuses reprises, certains lui accordant le bénéfice du doute sur le sens à donner au mot "barbu", mais la plupart dénonçant une réaction raciste, notamment son: "ça vous étonne?".

Pas vraiment tendre avec les journalistes, notamment de L'Emission politique, Jean-François Mancel avait également dénoncé jeudi le "complot médiatico-judiciaire" orchestré par François Hollande ou les "coups montés de France 2". Mais n'est guère avare de louanges envers François Fillon dont il salue le "courage", le "calme", le "mérite" ou la "carrure".

Jean-François Mancel n'avait pas réagi à cette polémique ce vendredi 24 au matin, ni retiré son tweet. François Fillon n'avait pas non plus fait de commentaire.