Pour Darmanin, un bon resto parisien c'est 200 euros

Gérald Darmanin soutient les gilets jaunes. Mais dans sa manière de le dire, il manque sans doute un peu de discernement.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a confié jeudi 22 devant des investisseurs étrangers, réunis à la Sorbonne pour la 13e édition des Etats de la France, qu'il comprenait la colère des manifestants. Mais la formule qu'il a utilisée montre à quel point il est déconnecté de la réalité du quotidien des Français.

"Nous devons tous intégrer et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre, ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros, lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin", aurait-il ainsi confié.

Il évoquait là un dîner à deux dans un restaurant chic et étoilé, et sans consommation d'alcool. Car dans une auberge ou brasserie typiquement parisienne, une note ne monte généralement pas si haut.

Mais même pour un restaurant gastronomique étoilé, comme on peut en trouver des dizaines dans le guide Michelin, on peut dépenser moins, et tout en se faisant plaisir.

Le restaurant Le Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris, propose par exemple des menus à partir de 95 euros. Au Taillevent, il est possible de se régaler dès 90 euros.

Le restaurant Mariette, dans le 7e arrondissement non loin de la Tour Eiffel, propose lui des menus gastronomiques entre 52 à 65 euros.

Cette sortie de Gérald Darmanin vient rejoindre la longue liste des petites phrases des responsables politiques, dans la même lignée que Jean-François Copé qui avait estimé le prix d'un pain au chocolat à 15 centimes, ou cette élue LREM qui se plaignait l'an dernier de devoir manger beaucoup de pâtes avec son salaire mensuel de 5.000 euros.