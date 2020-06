Pour Emmanuel Macron, c’est tous en marche vers le monde d’après

Comment le monde d’après va-t-il se dessiner ? Quelles seront les priorités d’Emmanuel Macron pour la France ? Pour dessiner une nouvelle voie, le président consulte et appelle les plus hauts représentants de la nation à marcher avec lui.

Dans une lettre envoyée le 3 juin aux présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat ou encore du Conseil économique, social et environnemental, et que France Soir a pu se procurer, Emmanuel Macron le dit :

« Cet ébranlement intime et collectif (…) nous oblige à réinterroger nos choix, qu’il s’agisse de notre système et de nos pratiques de santé, de nos stratégies économiques et écologiques, de notre relation au travail, de l’organisation des pouvoirs de notre pays »

Dans la foulée, il entend remettre tout le monde en marche, en sollicitant « l’engagement à titre personnel » de ces présidents.

On sait oh combien Emmanuel Macron avait boudé, pour ne pas dire snobé, les corps intermédiaires, et fâché les élus locaux, au début de son mandat. Le changement de ton (et de modus operandi) s’était déjà fait sentir lors de son allocution du 13 avril, où il avait fait preuve d’humilité : « Sachons sortir des sentiers battus, des idéologies, nous réinventer – et moi le premier ».

De la parole aux actes

« Dans les prochaines semaines, avait encore dit le président, avec toutes les composantes de notre Nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible ». A savoir, pour reprendre ses mots, « bâtir un autre projet de la concorde ».

Effectivement depuis le déconfinement, les consultations succèdent aux consultants à l’Elysée. Ce furent d’abord les présidents de l’Assemblée, du Sénat et du CESE, puis hier les partenaires sociaux.

Mais si l’on en croit la lettre qu’il a écrite, Emmanuel Macron veut aller encore plus loin puisqu’il charge les destinataires de « mener les consultations les plus larges pour déterminer et préciser les priorités essentielles qui dans ce moment font consensus ou qui émergent au premier rang des préoccupations de nos compatriotes ».

Vers un « nouveau dessein français »

Richard Ferrand, Gérard Larcher et Patrick Bernasconi ont un mois pour rendre leurs conclusions, période à l’issue de laquelle Emmanuel Macron devra élaborer les lignes directrices de sa future politique, ce qu’il appelle « le nouveau dessein français ».

On devrait donc en savoir plus d’ici la mi-juillet. Ce sera peut-être, aussi, l’occasion d’avoir quelques nouvelles des réformes de l’avant-coronavirus, celles des retraites et de l’assurance-chômage par exemple.