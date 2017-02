Pour François Kalfon, "Emmanuel Macron est le candidat du système bancaire"

Pour François Kalfon, Emmanuel Macron est loin d'être un "candidat anti-système". Invité ce mardi 28 sur le plateau de Territoires d’Infos, la matinale de Public Sénat et Sud Radio, le conseiller régional d’Île-de-France et membre de l’équipe de campagne de Benoît Hamon a qualifié l’ancien ministre de l’Économie de "candidat du système bancaire, candidat de la banque Rothschild et candidat d’un certain nombre de milieux d’affaires".

Il a reproché à Emmanuel Macron sa responsabilité dans le "divorce entre une base populaire et François Hollande". Selon François Kalfon, le candidat d'En marche! proposerait "un plan d’austérité de 60 milliards d’euros, la suppression de 160.000 fonctionnaires" et "une prolongation des politiques sociales libérales" dont il aurait été l’inspirateur du temps où il était le secrétaire général adjoint de l’Élysée. "Emmanuel Macron est le réceptacle de deux choses: du bilan de ce quinquennat, de l’atomisation de la gauche, et aussi de la persistance de M. Fillon comme candidat de la droite", s'est exprimé François Kalfon. Et concernant le souhait de l'ex-banquier de dépasser le clivage gauche–droite, il a conclu: "C’est un grand fantasme, on verra où ça conduit. Avec quelle majorité parlementaire compte-t-il gouverner?"

François Kalfon est également revenu sur la campagne de Benoît Hamon qu'il supporte. Malgré des sondages qui créditent le candidat PS de la 4e place, avec entre 12 et 15% des intentions de vote, François Kalfon a quand même voulu y voir des signes positifs: "Si vous regardez, dans le contexte d’un quinquennat qui a déstructuré la vie politique et en particulier la gauche, cette gauche frondeuse, au sens large, est à plus de 25%. Le point, c’est qu’elle est portée par deux candidats différents", a-t-il précisé.