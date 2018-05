Pour Hollande, la sanction de Cahuzac a été "exemplaire"

La pilule ne passe toujours pas. François Hollande reste très remonté contre Jérôme Cahuzac, récemment condamné à une grosse amende et à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment, du fait de la gravité de son mensonge. Néanmoins, l'ancien président de la République a jugé que la sanction qui a frappé son ex-ministre a été "exemplaire".

"(C'est) grave d'exercer une responsabilité, et notamment au ministère des Finances, alors qu'il y avait une fraude. Grave parce qu'il y avait eu mensonge, mensonge à mon égard, mensonge a l'égard de la représentation nationale. Grave parce qu'il s'agissait d'un homme public qui devait être exemplaire. À partir de là, la sanction, celle qui a été prononcée par la justice, elle est exemplaire", a expliqué François Hollande à BFMTV.

Et de marteler: "J'avais dit à Cahuzac que j'attendais qu'il dise très clairement ce qu'était la réalité, et il ne l'a pas dite. Non seulement il avait menti au président de la République, au Premier ministre, mais à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale qui l'écoutait".

S'il n'a pas de regret dans la façon avec laquelle il a géré la crise suite aux révélations de Mediapart, il s'est dit déçu d'avoir perdu un homme compétent. "C'était extrêmement douloureux de voir un homme qui avait des compétences, sans doute beaucoup de talent, et qui mentait effrontément et qui devait subir les foudres de la justice et être écarté", a ainsi expliqué l'ancien chef de l'Etat.

Avec toutefois un regret (et pas des moindres): "Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir écarté plus tôt".

Cinq ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande, l'ancien pourfendeur de l'évasion fiscale s'est vu infliger mardi 15 une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, une amende de 300.000 euros et cinq ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment.

Son avocat Eric Dupond-Moretti a immédiatement demandé un aménagement de peine comme le permet la loi pour toutes les peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Jérôme Cahuzac devrait donc échapper à la prison.