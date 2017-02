Présidentielle 2017: François Fillon veut que "toutes les villes de plus de 10.000 habitants aient une police municipale armée"

En visite à Meaux (Seine-et-Marne) ce lundi 27 au matin, sur le thème de la sécurité et de la lutte contre la délinquance, François Fillon a annoncé son intention, s'il est élu à la présidence de la République, d'obliger "toutes les villes de plus de 10.000 habitants de se doter d'une police municipale armée avec des missions de police judiciaire", annonce Le Parisien.

Arrivé peu après 10h, François Fillon a visité le dispositif de vidéoprotection utilisé par la police municipale de Meaux avant de se rendre sur le terrain, dans les quartiers sensibles de la ville. Le candidat Les Républicains à l’élection présidentielle a ainsi répondu à l’invitation lancée par le député et maire de Meaux, Jean-François Copé (LR), qui était aussi candidat à la primaire de la droite et du centre. Ce dernier a souhaité montrer à son ex-adversaire les moyens mis en œuvre et les résultats de sa politique sécuritaire en ville.

La visite a démarré dans les locaux de la police municipale de Meaux, notamment devant les écrans du centre de supervision urbaine. Ces écrans concentrent et enregistrent les images captées par plus de 200 caméras réparties dans toute la ville. Le candidat à l’Elysée a écouté les explications portant notamment sur la contribution des images enregistrées à la résolution d’enquêtes judiciaires menées par la police nationale.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (LR), spécialiste des questions de sécurité dans l’équipe de François Fillon, a lui aussi été accueilli par Jean-François Copé, quelque instants avant François Fillon. La visite s'est poursuivie en fin de matinée dans le quartier de Beauval qui fait l’objet d’un important programme de rénovation urbaine lancé à Meaux depuis près de vingt ans.