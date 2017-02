Présidentielle 2017: les électeurs majoritairement indécis... sauf ceux du Front national (Sondage)

C'est le portrait d'une France largement indécise que dessine le sondage Odoxa publié dimanche 19. A seulement deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, plus d'un électeur sur deux ne sait pas pour qui il va voter. Mais un parti échappe à cette tendance: le Front national, et sa candidate Marine Le Pen.

Dans le détail de ces données plutôt inquiétantes sur la capacité de conviction des candidats, il n'y a que 46% des électeurs qui ont déjà fait leur choix en se déclarant sûrs de ne pas vouloir changer. Et parmi ceux, la majorité donc, qui ne sont pas certains du bulletin qu'ils glisseront dans l'urne le 23 avril prochain, jour du premier tour, 33% n'ont pas la moindre idée. Ils ne sont que 20% à hésiter entre seulement deux candidats.

La raison apparente d'un tel flou: un candidat de droite, François Fillon, et de gauche, Benoît Hamon, qui ont déjoué les pronostics lors des primaires, et qui prennent un peu de court une partie de leur électorat théorique qui hésite avant d'apporter son soutien. D'autant que les affaires touchant le candidat de la droite, et la multiplicité des candidatures à gauche (dans l'attente d'une très hypothétique alliance), n'aident pas à l'adhésion de certains sympathisants.

Le phénomène est en tout cas notable, Odoxa assurant, à propos de ce sondage qui est une constante de chaque élection présidentielle, que "généralement, à la même époque, on a 15 à 20 points de certitude en plus".

Seule Marine Le Pen échappe à ce manque d'entrain et à l'incertitude de la part de ses partisans. Pas moins de 80% des électeurs déclarés de la candidate du Front national assurent qu'ils sont certains de leur choix, soit un écart de 30 points par rapport à la moyenne des autres candidats. A l'autre bout du spectre, parmi les principaux candidats, ce sont les partisans d'Emmanuel Macron qui doutent le plus (deux tiers de son électorat déclaré n'est pas certain de voter pour lui), confirmant une faiblesse présumée du candidat que personne n'attendait… mais dont beaucoup pourraient se détourner le moment de passer au vote.