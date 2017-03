Selon Marine Le Pen, Macron était "mangé des yeux" par la présentatrice du JT de TF1

Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont actuellement en tête des sondages et se sont vu plusieurs fois proposer un débat télévisé. La candidate frontiste a évoqué la possibilité d'un tel débat dans la matinale de Franceinfo ce lundi 13.

Bien qu'elle accepte ce débat, "évidement je veux débattre avec tout ceux qui le souhaitent", Marine Le Pen craint de ne pas pouvoir trouver de chaîne adéquat.

En effet, la candidate a dénoncé des liens qui relieraient Emmanuel Macron à certains médias: "monsieur Macron a, avec une série de dirigeants de presse, que ce soit France télévisions, que ce soit Radio France, que ce soit le groupe de monsieur Drahi, des amitiés", Rebaptisant la chaine BFMTV "BFMacron".

De ce fait, Marine Le Pen disait craindre que les débat ne se déroulent pas "dans des conditions de neutralité" optimales.

"Si des amitiés existent, ce que je ne sais pas, les amitiés n'iront pas jusqu'aux consignes" lui a répondu Jean-Michel Apathie.

Après que le journaliste lui ai rappelé que BFMTV avait été beaucoup moquée pour avoir régulièrement invité Florian Philippot, Marine Le Pen a poursuivit sa démonstration en s'attaquant à Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de TF1.

"Lorsque monsieur Macron est interrogé sur TF1 avec Anne-Claire Coudray qui le mange des yeux en lui disant +mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes bon en économie+. Non mais c'était hallucinant" a-t-elle déclaré.

La journaliste avait réellement dit à Emmanuel Macron: "vous avez été ministre de l’Économie, vous êtes donc très performant sur les questions économiques".

Marine Le Pen n'a pas été la seule au Front National a remettre en cause la déontologie de la journaliste lors de l'interview d'Emmanuel Macron au JT de 20h de TF1 dimanche 12. Sébastien Chenu et Steeve Briois, respectivement conseiller régional "Rassemblement bleu Marine" dans les Hauts-de-France et député européen ainsi que vice-président du FN, ont commenté cette interview sur Twitter.