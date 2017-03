Présidentielle 2017: y a-t-il un vote caché en faveur de François Fillon?

Un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express publié mercredi 29 relègue François Fillon à la troisième place, le candidat Les Républicains serait donc éliminé dès le premier tour. Pourtant, ses soutiens évoquent un "vote caché" qui ne serait pas visible dans les enquêtes d'opinion.

Comme l'a expliqué Valérie Boyer, l'une de ses porte-paroles, sur BFMTV jeudi 30: "C'est quand même compliqué pour les gens de répondre à une question directe après deux mois où François Fillon reçoit des torrents de boue sur la tête sans cesse". Elle, comme d'autres soutiens, croit dans les remontées positives du terrain et surtout gardt en tête la primaire de la droite où François Fillon n'était pas en tête dans les sondages mais avait fini par l'emporter.

Persuadée de la victoire de son candidat, la députée des Bouches-du-Rhône souligne aussi que les enquêtes réalisées sur les réseaux sociaux jouent en défaveur de François Fillon. En effet selon elle, beaucoup de personnes âgées ne disposeraient pas de tels outils et cette population serait justement plus encline à voter pour le candidat LR. L'absence de ces individus sur les réseaux sociaux fausse donc les sondages d'après Valérie Boyer et François Fillon serait donc en réalité beaucoup plus haut dans les sondages que ne le montreraient les dernières publications.

De son côté, la version française de Sputnik, organe d'information de l'Etat russe, prédit aussi la victoire de François Fillon... grâce à un sondage réalisé sur les réseaux sociaux. Le média cite une étude réalisée par Brand Analytics sur les réseaux sociaux, affirmant que le candidat mène la course à la présidence avec 23,6% des intensions de votes devant Emmanuel Macron (23,1%) puis Marine Le Pen (20,9%).

Cette étude va à l'encontre des trois grands organismes de sondages IFOP, IPSOS et OpinionWay.

La théorie du "vote caché" est possible en théorie, mais sa réalisation est très incertaine et une surprise à l'image de celle des primaires de la droite reste peu probable, en premier lieu pour une raison de nombre, a tenu à rappeler Yves-Marie Cann, le directeur des études politiques de l'institut de sondages Elabe au micro de BFMTV: "La comparaison entre une primaire et la présidentielle a comme limite que les ordres de grandeur sont différents. Dans une primaire, une variation de 300.000 voix représente dix points et dans une présidentielle, un seul".