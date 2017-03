Présidentielle: Manuel Valls confirme qu'il votera Emmanuel Macron, "une question de raison"

"Ce n'est pas un ralliement, c'est une prise de position responsable". Manuel Valls a annoncé ce mercredi 29 au matin sur BFMTV son intention de voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Pour lui, opter pour le leader du mouvement En Marche! est une "question de raison". "Je ne veux pas, le soir du premier tour, que nous nous retrouvions face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen (...). Il ne faut prendre aucun risque" a-t-il déclaré.

Manuel Valls a justifié son choix en affirmant vouloir "donner plus de forces au candidat réformiste, progressiste", fustigeant encore une fois "la marginalisation de Benoît Hamon" et son choix de campagne qui consiste, selon lui, "à courir après Mélenchon et taper Macron".

Interrogé sur France 2 sur un rapprochement entre Macron et Valls, Hamon s'était dit "pas surpris" quelques jours après s'être indigné des nombreuses trahisons qu'il a subies. "J'avais compris qu'en gagnant la primaire au regard du projet politique qui était le mien, ma volonté de tourner la page avec des solutions qui avaient jusqu'ici échoué, que ceux qui avaient échoué n'allaient pas me laisser faire campagne tranquillement" a-t-il ajouté.

De son côté, Emmanuel Macron s'est félicité qu'autant de monde approuve ses idées. "Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est à dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociaux-démocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne".