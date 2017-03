Présidentielle - Marine Le Pen a tourné son clip de campagne en Bretagne sans autorisation

Un clip de campagne la présentant, sur fond des plages et des falaise, des paysages naturels grandioses de la côté du Morbihan, ou de déplacements de campagne, en mère, en femme, en avocate et enfin en femme politique. On avait sorti les grands moyens au Front national pour produire la vidéo sensée incarner la campagne de Marine Le Pen.

Mais voilà, il semblerait que les cadres du parti frontiste n'avaient pas pris toutes les dispositions administratives nécessaires pour ce clip selon le journal Le Télégramme. En effet, la candidate FN à l'élection présidentielle n’a demandé aucune autorisation des pouvoirs publics pour tourner des images sur la côte sauvage de la presqu’île de Quiberon (Morbihan), qui sert de décor à une partie de sa vidéo.

Selon Gwenal Hervouët, délégué adjoint du Conservatoire du littoral, la réglementation est claire: "Il y a en effet des procédures à respecter. On ne peut pas tourner sur certains sites sans autorisation. En général, on accorde l’autorisation si le tournage n’a pas d’impact sur l’environnement et n’est pas en opposition avec la fréquentation du public".

De fait, la société de tournage n'avait pas contacté le Conservatoire du littoral avant de réaliser les images, et doit maintenant lui régler la facture qui s'élève à 1.000 euros par jour de tournage.

Même son de cloche chez la maire de la commune où les images ont été tournées. "Je reçois des demandes de tournage. Mais je n’ai pas reçu celle-là. Et si cela avait été le cas, je crois que je n’aurais pas accepté. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que le territoire de Saint-Pierre-Quiberon soit associé avec l’image de ce parti", a assuré au journal breton Laurence Le Duvéhat, sans étiquette.