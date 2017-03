Présidentielle: que faisaient les six "petits" candidats pendant le débat?

Le débat entre les cinq "principaux" candidats (Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon et Hâmon), lundi 20 sur TF1, avait provoqué la polémique quant au respect des six "petits candidats". Parmi eux, certains ont tenté de se démarquer sur d'autres chaînes, quand d'autres ont préféré le silence comme défense.

Explicite, le média en ligne fondé par des anciens d'i>Télé a tenté de rassembler ces six candidats pour une émission baptisée L'autre débat. Un concept qui est assez vite retombé. Car si quatre des six prétendants avaient évoqué leur participation à cette soirée, seuls Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) et Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) étaient présents en direct via Facebook pour présenter leurs mesures en 1 heure 45 de débat.

D'accord sur plusieurs points (hausse du Smic, fin de l'état d'urgence, droit de vote des étrangers), les deux candidats ont exposé leurs idées: interdiction des suppressions d'emplois, dépénalisation du cannabis, accueil des migrants pour Nathalie Arthaud; combat contre le "capitalisme financier", Ben Laden agent de la CIA et société plus "humaine" pour Jacques Cheminade.

Le candidat du NPA Philippe Poutou devait également participer à ce débat. Mais le syndicaliste CGT a été retenu au sein de son usine Ford de Blanquefort (Gironde), où il travaille actuellement à la sauvegarde des 950 emplois menacés par une fermeture prévue pour 2018. Il s'est excusé de cette absence via Twitter.

Mes excuses à @expliciteJA pour mon absence ce soir à #LAutreDebat .Pas dispo car discussion avec/contre #Ford pour le maintien de la boite pic.twitter.com/2V99GsCi5X — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 20 mars 2017

Autre candidat pressenti pour participer à ce débat, le centriste Jean Lassalle a finalement décliné l'invitation. Il a en revanche, quelques heures avant le début du débat sur TF1, ostensiblement rappelé sur Twitter son opposition à une distinction entre "candidats" et "sous-candidats".

Nicolas Dupont-Aignan, qui avait claqué la porte du JT de TF1 samedi 18 pour marquer son opposition au débat à cinq, avait lui choisi de participer à Touche pas à mon poste. L'occasion pour lui de dénoncer une nouvelle fois ce concept, avant de se plier au jeu du "rassrah ou darka" (angoissant ou amusant) quant aux "principaux" candidats et François Hollande.

Le représentant de l'UPR François Asselineau était quant à lui l'invité de Public Sénat, où le sulfureux candidat s'est notamment défendu de toute thèse "complotiste".