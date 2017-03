Présidentielle - Sondage: Mélenchon passe pour la première fois devant Hamon, fort de sa bonne prestation au débat

C'est un cap symbolique que vient de passer Jean-Luc Mélenchon. Selon un sondage réalisé mardi 21 par Elabe pour BFMTV et L'Express, dans lequel les marges d'erreur sont de plus ou moins 3,4 points pour les scores les plus élevés, le candidat de la France insoumise se trouve désormais à 13,5% d'intentions de vote devançant ainsi le candidat du PS, Benoît Hamon.

En effet, avec cette progression de 0,5 point sur le dernier sondage, Jean-Luc Mélenchon distance donc le député des Yvelines qui lui a chuté lourdement, totalisant 11,5% d'intentions de vote. A noter toutefois que cet écart se trouve dans la marge d'erreur, il convient de prendre ces chiffres avec prudence.

Il semble toutefois notable que le candidat de la France insoumise bénéficie de sa bonne prestation au débat télévisé de lundi 20 sur TF1. Exercice pendant lequel Benoît Hamon n'a pas brillé et est resté en retrait. L'importante démonstration de force réalisée par Jean-Luc Mélenchon samedi 18 place de la République, où il a réuni plus de 100.000 personnes, a pu également jouer dans cette montée en puissance.

Le trio de tête reste lui inchangé, avec Emmanuel Macron (26%, +0,5) et Marine Le Pen (24,5%, -0,5), virtuellement qualifiés pour le second tour, et François Fillon qui atteint son plus bas niveau à 17% (-0,5).

Derrière seul Nicolas Dupont-Aignan fait une percée à +2 points. Remarqué pour sa brouille avec TF1, à qui il reproche de ne pas avoir été invité au débat du 20 mars réservé aux cinq principaux candidats, le président de Debout la France atteint pour la première fois les 5%.

Les cinq autres candidats, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jacques Cheminade, ne dépassent pas 1% d'intentions de vote.

> Sondage réalisé sur un échantillon de 1.050 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Un sous-échantillon de 997 personnes inscrites sur les listes électorales a été extrait. Méthode des quotas utilisée sur Internet le 21 mars 2017. Marge d'erreur de 1,6 à 3,4 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.