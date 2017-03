Prévention, dépistage: le plan d'action de Touraine pour améliorer "la santé sexuelle" des Français

Prévention, dépistage, traitements: Marisol Touraine vient de lancer ce mercredi 29 une initiative visant à améliorer la santé sexuelle des Français. Prévu pour l'horizon 2030, ce plan d'action comporte cinq points clés et prévoit notamment de renforcer le dépistage et le traitement du Sida.

"L’objectif de cette stratégie est simple: faire en sorte, dès 2020, que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 95% des personnes séropositives aient accès à des traitements et que 95% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable", a indiqué Marisol Touraine dans un communiqué. Et d'ajouter: "il s’agit également d’éliminer définitivement les épidémies d’infections sexuellement transmissibles. Avec ces nouvelles mesures, le Gouvernement s’engage pour les prochaines générations". Au total, selon les chiffres de l'OMS, 1,1 million de personnes sont décédées en 2015 d'une cause liée au VIH dans le monde. En France, 150.000 personnes vivraient avec.

Les grandes lignes de son plan d'action s'articulent donc autour des infections sexuellement transmissibles (IST). Alors que ces maladies connaissent une forte recrudescence depuis plusieurs années, la ministre de la Santé souhaite promouvoir la consultation de contraception et de prévention des IST prévue par la convention médicale 2016-2021 pour les jeunes filles mineures. Elle souhaite également préparer son extension pour les garçons. En parallèle, elle tient à rappeler que le préservatif reste l'outil de prévention privilégié et que les populations les plus vulnérables ou exposées au VIH seront mieux accompagnées.

Enfin, la ministre souhaite renforcer l'éducation à la sexualité, tant sur le plan biologique que sur le plan psychique (réflexion sur le respect mutuel, égalité filles-garçons, réciprocité et consentement des relations à l'autre). Une attention particulière sera notamment portée aux adolescents de moins de 15 ans dont 20% sont déjà entrés dans la sexualité.