Prière devant une croix gammée: Fiorina Lignier et Renaud Camus se retirent (photo + vidéo)

Des photos de Fiorina Lignier, numéro deux sur la liste identitaire "La ligne claire", en train de "prier" devant une croix gammée ont été dévoilées mercredi 22. Le numéro 1 Renaud Camus a déclaré vouloir retirer la liste du scrutin, ce qui ne semble pas possible. Le mouvement a été chamboulé tandis Fiorina Lignier a nié toute idée nazie.

La jeune Amiénoise a fait la Une en décembre dernier après avoir perdu un oeil dans une manifestation de Gilets jaunes. Elle avait depuis rejoint cette liste partisane de la "remigration" et de la théorie du prétendu "Grand remplacement" de Renaud Camus, proposant notamment l'interdiction dans l'espace public des signes évoquant la religion ou la culture musulmane.

Les images dévoilées par Le Bonhomme Picard et l’Observateur de Beauvais montrent la jeune femme tracer une croix gammée dans le sable sur une plage puis s'agenouiller devant son œuvre en mimant une prière.

Et voici ce qui serait donc la fameuse photo de #Fiorina devant une croix gammée qui a poussé Renaud Camus à se retirer de la courses aux européennes

Sur Twitter, la jeune femme a reconnu l'authenticité de ces images, évoquant "une connerie d'étudiante", et une "blague de mauvais goût" réalisées lorsqu'elle avait 18 ans et alors qu'elle ne savait pas qu'elle s'engagerait un jour en politique. Les faits remonteraient donc à deux ans selon elle, à mai 2018 selon les journaux qui les révèlent.

"J'en avais moi-même oublié l'existence", affirme Fiorina Lignier, assurant que La ligne claire ne l'avait jamais vue et annonçant son retrait de la liste, ou plutôt son intention de démissionner si elle venait à être élue.

La photo où je suis devant croix gammée dessinée sur le sable existe.

C'était une connerie d'étudiante de 18 ans de mauvais goût.

Cette photo ne représente nullement mes idées et encore moins celles défendues par la Ligne claire. pic.twitter.com/LUGHy0gaYX — Lignier Fiorina (@FiorinaLignier) 22 mai 2019

Mais à quatre jours du scrutin, les listes ont été déposées. "On ne peut plus la retirer", a affirmé Renaud Camus sur Twitter. Il dit en revanche qu'il ne "l'assume plus".

Le numéro 3 Karim Ouchikh a affirmé reprendre en main la campagne européenne au nom de "l'intérêt supérieur de la France" et de la "sauvegarde de la civilisation européenne". "La ligne claire" ne cristallise pas assez d'intentions de vote pour espérer un siège au Parlement européen. Mais un hypothétique score conduirait donc ses deux premiers députés à se retirer.