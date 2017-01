Primaire de la gauche: trouver son bureau de vote

Au moins 400.000 personnes avaient voté pour la primaire citoyenne de la Belle alliance populaire à la mi-journée, ce dimanche 22. Un engouement en demi-teinte alors que les organisateurs craignent une participation faible. Mais les sympathisants de gauche ont tout de même jusqu'à 19 heures ce soir pour aller glisser un bulletin dans l'urne. Mais il faut d'abord savoir où voter.

Si les moyens mis en place pour cette primaire, et notamment le nombre de bureau de vote (7.350 répartis dans toute la France) sont un peu plus légers cette année qu'en 2011, l'objectif était de garantir "un bureau de vote minimum par canton, une prise en compte du vote à gauche avec la règle d’un bureau de vote par tranche de 2 000 électeurs de gauche (départementales 2015) comme en 2011 et enfin un maillage de proximité des bureaux de vote".

Par ailleurs les organisateurs ont prêté une attention toute particulière à ce que les bureaux de vote soient faciles à trouver. Il ne s'agit en effet pas des mêmes que pour une élection "classique" (présidentielle, législatives, municipales). Certains bureaux par exemple se trouvent au sein de l'antenne locale du PS.

Sur le site officielle de la primaire (accessible en cliquant ici) , l'onglet "Où voter" apparaît donc en gros et en haut et est d'une grande simplicité d'utilisation. Il suffit d'indiquer le nom de sa ville ou son code postal, puis le nom de sa voie d'habitation afin d'obtenir la localisation du bureau de vote, également indiquée sur une carte. Ce système est renforcé par un numéro de téléphone, 01.86.65.20.17 (coût d'un appel local), qui permet d'être renseigné en quelques minutes.

