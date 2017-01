Primaire à gauche: trouver son bureau de vote pour le premier tour de dimanche 22

Dimanche 22 se déroule le premier tour de la primaire de la Belle alliance populaire (PS et PRG essentiellement), pour lequel seront ouverts un peu plus de 7.500 bureaux de vote un peu partout, ou presque, à travers le pays. Et puisque, comme pour toute élection, chaque électeur est inscrit dans un bureau spécifique, "FranceSoir" vous aide à trouver l'adresse pour pouvoir participer.