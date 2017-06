Prix de l'humour politique 2017: des nouvelles petites phrases en stock

Pour sa quinzième édition, le jury du Prix Press Club, Humour et Politique 2017 s'est réuni lundi sous la présidence de Nelson Monfort pour procéder à sa troisième et ultime sélection de "petites phrases" collectées depuis fin mars. Et elles risquent d'en faire rire plus d'un. Au total, les membres du jury en ont choisi cinq.

> Yannick Jadot, député européen EELV à propos des soutiens d’Emmanuel Macron: "Là où on voit que Macron est intelligent, c’est qu’il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé!". Le JDD 26/03/17

> Yannick Jadot, député européen EELV réagissant aux images d’Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre: "C’était Toutânmacron!". France Inter 07/05/17

> Jean Lassalle, député sortant des Pyrénées-Atlantiques: "Macron n’arrête pas de me piquer toutes mes idées. Par exemple, c’est moi qui ai marché et c’est lui qui dit En Marche!". Libération 10/04/17

> Arnaud Montebourg, ancien ministre: "En fin de compte, Benoît Hamon aura fait le meilleur score de tous les écologistes à une présidentielle". Challenges 26/04/17

> Benoît Hamon, ancien candidat du PS à la présidentielle suite à sa défaite au premier tour des législatives: "Je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n’en ai plus aucun".

Pour l'occasion, le jury a également tenu à compléter sa collection de "Hollanderies". Pour rappel, dans une longue interview accordée à L'Observateur le 4 mai dernier, l'ancien chef de l'Etat s'était laissé aller à quelques confidences avant de quitter le palais de l'Elysée. "Aujourd’hui, je suis à deux doigts d’être aimé!", avait-il notamment déclaré. En parallèle, les membres du jury ont également relevé une autre petite phrase qu'il avait prononcée le 10 mai dernier lors de son discours de commémoration de l’abolition de l’esclavage. "Je salue Christiane Taubira… Sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien", avait-il dit.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, ce prix a été créé par Jean Miot et récompense depuis 2002, l’auteur de la phrase la plus hilarante de l’année, qu’il s’agisse indistinctement d’humour volontaire ou involontaire. L'année dernière, c'est Bruno Le Maire qui l'avait remporté pour sa petite phrase : "Mon intelligence est un obstacle". Le gagnant sera désigné en septembre prochain.