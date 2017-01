Prix Nobel de la paix: des proches de Jacques Chirac lancent sa candidature

Et si Jacques Chirac succédait à Juan Manuel Santos, le président colombien, prix Nobel de la paix 2016 pour son action en faveur du processus de paix avec les FARC? C'est ce que pense des proches de l'ancien chef de l'Etat.

Ces derniers, dont son ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l’ex-président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, le général Jean-Louis Georgelin ou encore l'homme d'affaires François Pinault, ont adressé ce lundi 23 un dossier de candidature à Oslo pour que l’ancien président de la République reçoive… le prix Nobel de la paix.

L'ancien ministre de l'Economie Thierry Breton a expliqué au journal Le Figaro que "cette candidature permettrait de mettre en exergue l'action de Jacques Chirac en politique étrangère. Une action fondée sur le respect du multilatéralisme, sur l'intelligence des situations, le respect des différences, la préservation des cultures face à la menace d'un choc de civilisations et l'obscurantisme. Une action, enfin, mise au service du développement et de la sauvegarde de la planète".

Et d'ajouter: "notre démarche a également été motivée par le fait que, pour la première fois depuis bien longtemps dans notre pays et sur notre continent, des chefs d'État en exercice disent que nous sommes durablement en guerre, après les attentats qui nous ont frappés. Et comment ne pas les lier aux conséquences de l'invasion de l'Irak en 2003? Un homme s'est levé et a dit non, avec force, soulignant qu'une guerre en Irak ouvrirait une période d'instabilité inédite. Cet homme, c'est Jacques Chirac".

Cette candidature a été soutenue par 280 parlementaires français, dont de nombreux députés et sénateurs Les Républicains ou UDI, mais aussi des élus de gauche comme les sénatrices Bariza Khiari et Catherine Tasca ou le député Marc Dolez. Plusieurs personnalités étrangères, comme Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, et des lauréats du Nobel de la paix encouragent aussi cette initiative.