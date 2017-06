Prorogation de l'état d'urgence: une justification plus politique que juridique

Une sixième prorogation de l'état d'urgence devrait être soumise d'ici juillet à l'Assemblée nationale par le nouveau gouvernement, lequel espère en parallèle y mettre fin à moyen terme après plus de 18 mois. Jean-Philippe Morel, avocat au barreau de Dijon et partenaire de "FranceSoir", revient sur les conditions de mise en place de cette mesure exceptionnelle qui dure, sur la difficulté juridique à la prolonger et les difficultés politiques à y mettre fin.