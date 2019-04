Propos sur le ONG: Castaner fait "adhérent d'honneur" de Génération identitaire

Provoquant un tollé à gauche et chez les associations, la réflexion polémique de Christophe Castaner sur les ONG et les passeurs de migrants a provoqué des réactions amusées et des soutiens à droite et à l'extrême droite. Au point que certains groupes radicaux en ont profité pour faire de la provocation, au premier rang desquels Génération identitaire (GI).

Lors de la conférence de presse finale des ministres de l'Intérieur du G7 à Paris vendredi 5, Christophe Castaner a estimé que les ONG chargées de secourir les migrants en méditerranée "ont pu se faire complices" des passeurs, les appelant à "avoir une attitude responsable". Il a néanmoins pondéré son propos en assurant que "les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter de l'aide aux migrants".

Une déclaration qui n'a rien à envier à la position de Matteo Salvini, son homologue italien, qui a fait le même constat la veille devant la presse. Et d'ajouter, goguenard: "A ma grande satisfaction, je ne suis pas le seul à avoir des doutes sur les ONG en Méditerranée. Ce n'est pas une position léghiste (de son parti, La Ligue) ou souverainiste".

Reste que la déclaration de Christophe Castaner a permis au groupe Génération identitaire, sous la menace d'une dissolution, de faire la promotion de son discours anti-immigration à peu de frais. "Puisque Christophe Castaner rejoint les positions de Génération Identitaire sur la complicité des ONG avec les mafias de passeurs, nous lui adressons une carte «adhérent d'honneur». Bienvenue chez nous", s'est fendue sur Twitter Anaïs Lignier, porte-parole de GI, avec en prime la photo de ladite carte de membre.

Au-delà de l'aspect provoquant du tweet, une telle réflexion est également un pied-de-nez au gouvernement qui envisage de dissoudre Génération identitaire suite à son action menée à la Caf de Bobigny.

Affirmant que "le combat contre l'extrême-droite" était "au cœur de son engagement politique", Christophe Castaner a réagi sur Twitter en expliquant qu'il ne céderait "rien aux provocations de Génération identitaire".