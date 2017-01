Qui est Pénélope Fillon, épouse de François Fillon et mise en cause par le "Canard Enchaîné"?

Pourtant peu habituée aux projecteurs, Pénélope Fillon, mère de cinq enfants et discrète épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle de 2017, se retrouve ce mercredi 25 sur le devant de la scène médiatique. Et le sujet est pour le moins polémique: elle est accusée par Le Canard Enchaîné d'avoir été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari puis du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ 500.000 euros brut, entre 1998 et 2002.

L'hebdomadaire satyrique affirme aussi que Pénélope Fillon a été parallèlement salariée, entre le 2 mai 2012 et décembre 2013, de la Revue des deux mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière (PDG de Fimalac), un ami de François Fillon. Elle touchait alors environ 5.000 euros bruts par mois.

Michel Crépu, directeur de la revue, s'est dit "sidéré": "je n'ai jamais rencontré Pénélope Fillon et je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la revue".

Penelope Kathrin Clarke, "Penny" pour ses proches, est né en 1956 à Llanover au Pays-de-Galles. Elle a rencontré François Fillon au lycée de Sablé-sur-Sarthe dans les années 1970. Cette femme jugée "discrète" a mis de côté ses études pour élever ses enfants et soutenir son mari dans ses ambitions politiques.

"Je ne refuse pas d'aller à des dîners ou événements mondains, mais ce n'est pas ce que j'aime particulièrement faire. Je préfère m'asseoir au fond de la pièce, à observer et écouter les autres" avait-elle témoigné en 2007 dans un entretien à l'hebdomadaire britannique Sunday Telegraph, se décrivant à l'occasion comme "paysanne".

Malgré cela, Pénélope Fillon n'est en rien détaché de la politique. Elle exerce d'ailleurs depuis 2014 un mandat de conseillère municipale à Solesmes dans la Sarthe, village où se situe la très cossue propriété du couple. En 2007, elle avait suivi son mari lors que celui-ci avait été nommé au poste de Premier ministre de Nicolas Sarkozy. A cette occasion, elle avait déclaré: "les gens me demandent quel est mon nouveau rôle, mais il n'y en a pas (...) A la fin de cette semaine, tout disparaîtra et je pourrai continuer comme avant. On ne me reconnaît pas dans les rues et je n'espère pas l'être. J'en serais terrifiée".

Pénélope Fillon s'est toutefois bien plus mise en avant lors de la campagne pour la primaire de la droite, remportée par son époux. Elle avait participé à une conférence de presse à Paris pour présenter les propositions du candidat en matière de "liberté des femmes", notamment sur le sujet des maltraitances conjugales et des mères isolées.