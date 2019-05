Radio Londres: la presse belge (Le Soir) donne des résultats pour les Européennes en France

Les Belges parlent aux Français. Alors que les réseaux sociaux s'affolent à l'approche de l'heure fatidique de publication des résultats pour les Européennes en France (20h), la presse étrangère s'y met également.

A l'instant, c'est le grand quotidien belge Le Soir qui a publié des éléments assez précis sur le résultat qui sortirait des urnes en France. Si France-Soir ne peut publier ou relayer ces éléments sans se mettre en infraction avec le code électoral, il est très facile de se les procurer à partir du site du quotidien.

En outre il n'est plus un secret, car les réseaux sociaux se sont très vite chargé de le relayer, que ces résultats correspondent peu ou prou à ce que prédisaient jusqu'ici les sondages publiés par les instituts français. A tel point qu'à ce stade, ce dimanche soir peu avant 19h, le site du Soir était même inaccessible –ou en tout cas très difficilement–, sans doute en raison d'un très fort afflux de lecteurs.

Traditionnellement désormais (c'était déjà le cas pour les présidentielles de 2012 et de 2017), c'est donc sur la presse étrangère que les Français peuvent avoir les informations les plus fraîches concernant les élections hexagonales. A l'heure d'internet, il n'y a plus de frontière à l'information, même si celles des lois persistent.