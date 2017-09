Réforme du Code du travail: où et à quelle heure commence la manifestation?

Attendu depuis des semaines par des milliers de personnes, la manifestation de ce mardi 12 septembre contre la réforme du Code du travail s'apprête à commencer dans quelques heures seulement. Selon les informations communiquées par les syndicats, le cortège partira de la place de la Bastille à 14h. Il passera par le boulevard de la Bastille, le quai de la Râpée, la place Mazas, le Pont d'Austerlitz, le boulevard de l'hôpital pour finir place d'Italie.

Pour rappel, d'autres manifestations sont également prévues un peu partout en France. Au total, quelque 180 villes sont concernées. A Marseille par exemple, c'est sur le Vieux-Port que les manifestants ont décidé de se réunir dès 10h30. Les Lyonnais ont quant à eux choisi de manifester un peu plus tard, à partir de 11h30 à la manufacture des tabacs. A Toulouse, le point de rendez-vous a été fixé à 14h sur la place Arnaud-Bernard, et à Nice devant la gare SNCF, avenue Thiers.

A Nantes, les manifestants quitteront à 14h30 la place du commerce. A Strasbourg, à 14h la place Kléber. A Bordeaux, ils partiront à 11h du cours d’Albret et iront jusqu'à la place de la Victoire. A Lille, ils sont appelés à se retrouver à 14h30 porte de Paris.

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.