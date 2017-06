Réforme du travail: Jean-Luc Mélenchon rejoint l'opposition contre le projet de loi du gouvernement

Jean Luc Mélenchon ne cesse de se faire remarquer ces derniers jours. Après avoir fait parler de lui dans l'hémicycle, la tête de file des députés FI s'est rendu, avec ses parlementaires, à une manifestation devant l'Assemblée mardi 27. Cette mobilisation était organisée pour protester contre la loi travail, qui a été présentée pour la première fois en Conseil des ministres ce mercredi matin et qui devrait être appliquée par ordonnances durant l'été.

Une première manifestation nationale sera organisée le 12 septembre après un appel de la CGT. La France insoumise a bien l'intention de participer au mouvement comme l'a indiqué Jean-Luc Mélenchon au micro d'Europe 1 ce mercredi matin,"notre position sera complète. Je veux que tout le monde arrive à comprendre qu'il s'agit de renverser par ordonnances tout l'ordre public social de notre pays, alors même qu'il y a une stratégie du secret de la part du gouvernement qui aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour faire connaître un texte sur lequel on puisse discuter et s'exprimer, (…) et qui va rester un texte de généralité sur lequel on ne pourra pas discuter du contenu du code du Travail".

Réforme du Travail : "Nous serons dans la rue... par Europe1fr

Le nouveau député des Bouches-du-Rhône a tenu à rajouter, "évidemment, ça ne peut pas se limiter à l'opposition parlementaire, nous serons dans la rue. Nous, la France insoumise, nous jouerons notre rôle, nous allons rallier toutes les populations des quartiers, ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs, les étudiants. Nous leur dirons: +il faut se joindre à ce mouvement, il faut résister+".

Selon la CGT, qui est à l'origine de la manifestation du 12 septembre, cette loi travail est "pire que la précédente" (la loi El Khomri, ndlr).