Réforme de la police judiciaire: en manifestation à Toulon, les policiers se préparent à une fronde nationale

Face au projet de réforme de la police judiciaire, le mécontentement monte et la fronde s’amplifie. Mercredi 21 septembre, c’est la totalité des policiers de la PJ de Toulon qui sont venus manifester leur colère et leur inquiétude devant la préfecture du Var. Une soixantaine de leurs collègues de Marseille ont fait le déplacement pour se joindre à eux, ainsi que des avocats revêtus de leurs robes, des magistrats, des experts judiciaires, des policiers d’autres services, principalement de la sécurité publique, et quelques élus locaux. Fait remarquable : des adhérents de tous les syndicats de police étaient présents.

Comme à Bordeaux la semaine dernière, les fonctionnaires ont barré leurs gilets « PJ » d’un bandeau noir en signe de deuil, et les ont accrochés aux barrières entourant la préfecture. Ces professionnels arboraient des t-shirts sur lesquels on pouvait lire inscrit « Touche pas à ma PJ » ou « Non à la DDPN » (Direction départementale de la police nationale). Une minute de silence a été observée et un cercueil factice noir déposé devant l’établissement, orné des sigles de la Direction centrale de la police judiciaire nationale et locale et du panneau « Police Judiciaire 1907 – 2023 ». Une minute de silence a été observée et l’hymne nationale entonné.

Christophe Olivieri, brigadier de la Brigade criminelle de Toulon et délégué du syndicat CGT – Intérieur Police, que FranceSoir a reçu en début de semaine, a fait un discours qui exprime les préoccupations des policiers. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et la première ministre Élisabeth Borne y sont interpelés. Nous avons choisi de retranscrire les points essentiels de ce discours qui est un cri de désespoir et de colère, de défiance vis-à-vis du ministre de l’Intérieur, et qui laisse augurer une montée en puissance de la contestation :