Réintégration des soignants non-vaccinés: finalement, le ministre de la Santé l’envisage

Un retournement de situation pour le moins inattendu. Tout juste une semaine plus tôt, le nouveau ministre de la Santé François Braun affirmait lors d'une audition à l'Assemblée nationale que la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid « n'est pas d'actualité ». Surprise : ce mercredi, il a annoncé au Sénat la saisine imminente de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Conseil national d’éthique (CCNE) sur ce « sujet épineux », rapporte 20 minutes.

« Je me suis engagé à saisir dans les jours qui viennent les autorités de santé sur cette question particulière », a indiqué François Braun au Sénat lors d’une audition sur le projet de loi « de veille et de sécurité sanitaire », précisant ensuite que la requête serait adressée à la HAS et à la CCNE « cette fin de semaine ».

Soulignant qu’il souhaitait se conformer à « l’avis des scientifiques », le ministre de la Santé a fait savoir qu’il demanderait à la HAS et au CCNE de répondre à la saisine « le plus rapidement possible ». Il prévoit ensuite de convoquer « très rapidement » les syndicats de soignants « pour leur présenter ces avis et discuter des suites à donner », souhaitant « avoir une discussion transparente avec eux, (afin) que chacun prenne ses responsabilités, non pas sur des idées mais des arguments scientifiques précis ».

Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron désormais bien connu pour adopter des prises de position fluctuantes au gré de l’actualité, avait déjà évoqué cette piste le 29 avril, sans pour autant lui donner une quelconque suite concrète.

Devant la crise du personnel dans les hôpitaux, l’opposition au RN et à LFI exigent avec clameur à l’Assemblée et sur les plateaux de télévision la fin de l’obligation de vaccination pour les professionnels travaillant au sein d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Le 12 juillet, la députée France insoumise Mathilde Panot pointait du doigt la contradiction du gouvernement qui autorise « des soignants positifs au Covid » à exercer alors que « des soignants négatifs au Covid mais non-vaccinés n'ont pas le droit de le faire ».

"Des soignants positifs au Covid doivent continuer de travailler, pendant que des soignants négatifs au Covid mais non-vaccinés n'ont pas le droit de le faire", pointe @MathildePanot (LFI), qui dément le caractère "scientifique" de la méthode gouvernementale.#DirectAN #Covid19 pic.twitter.com/hlt4RGEVfH — LCP (@LCP) July 12, 2022

Même son de cloche du côté des députés du Rassemblement national qui réclament leur réintégration immédiate face à la situation « alarmante » de l'hôpital public.

Il faut immédiatement réintégrer les 12 000 soignants qui ont été privés de travail et jetés comme des malpropres. On ne peut pas les considérer comme des pestiférés alors que l’hôpital public est en train de s’effondrer ! @CNEWS #SoignantsSuspendus #PassSanitaire pic.twitter.com/DqlbP2agu4 — Julien ODOUL (@JulienOdoul) July 13, 2022

La protestation va-t-elle finir par porter ses fruits ?