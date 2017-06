Remaniement du gouvernement: la liste complètes des nouveaux ministres

Le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler a annoncé ce mercredi 21 la composition du nouveau gouvernement, remanié suite aux législatives mais surtout à la démission de Richard Ferrand (Cohésion des territoires) et des trois ministres MoDem François Bayrou (Justice) , Marielle de Sarnez (Affaires européennes) et Sylvie Goulard (Armées) confrontés à des "affaires". Voici la liste avec en gras les nouveaux arrivants et changements:

-Gérard Collomb ministre de l'Intérieur

-Nicolas Hulot Ministre de la transition écologique et solidaire

-Nicole Belloubet est nommée garde des Sceaux en remplacement de François Bayrou

-Bruno Le Maire, ministre de l'Economie

-Florence Parly est nommée ministre des Armées en remplacement de Sylvie Goulard

-Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

- Jacques Mézard quitte l'Agriculture et est nommé ministre de la Cohésion des territoires en remplacement de Richard Ferrand

-Agnes Buzyn, ministre des Solidarites et de la Santé

-Francoise Nyssen, ministre de la Culture

-Murielle Pénicaud, ministre du Travail

-Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale

-Stéphane Travers est nommé ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en remplacement de Jeacques Mézard

-Jacqueline Gourault est nommée ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur

-Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics

-Fredérique Vidal, ministre de l’Enseignement de la recherche et l’innovation

-Annick Girardin, ministre de l’Outre-mer

-Laura Flessel, ministre des Sports

-Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports

-Nathalie Oiseau est nommée ministre chargée des Affaires européennes en remplacement de Marielle de Sarnez

Secrétaires d'Etat:

-Christophe Castaner est nommé porte-parole du gouvernement chargé des relations avec le Parlement

-Marlène Schiappa est chargée de l'égalité des femmes et des hommes

-Sophie Cluzel est chargée des personnes handicapées

-Mounir Mahjoubi est chargé du numérique

-Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat rattaché au ministre des Affaires étrangères

-Julien de Normandie, secrétaire d'Etat rattaché au ministre de la Cohésion des territoires

-Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat rattachée au ministre des Armées

-Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie

-Brune Poirson et Sébastien Lecornu, secrétaires d'Etat auprès dy ministre de l'Ecologie

Ce remaniement ne devait être qu'une formalité "technique" pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe, surtout après une victoire nette aux élections législatives. Mais la situation s'est compliquée avec la démission de Richard Ferrand -soupçonné de conflit d'intérêts- de son poste de ministre de la Cohésion des territoires.

La ministre des Armées Sylvie Goulard a suivi, invoquant sa volonté d'être "en mesure de démontrer librement ma bonne foi" dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Une décision qui a poussé les leaders historiques du parti François Bayrou et Marielle de Sarnez à suivre