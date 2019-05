Renaud Camus, "théoricien" du Grand remplacement, retire sa liste aux Européennes

L'annonce a été faite par la tête de liste en personne. Renaud Camus, écrivain identitaire et promoteur de la "théorie" dite "du Grand Remplacement", a annoncé qu'il retirait la liste La Ligne claire de la course aux européennes ce mercredi.

"J’ai décidé de retirer la liste La Ligne claire. Une des personnes qui y figurent a assumé publiquement, peut-être par jeu mais peu importe, des positions radicalement contraires à tout ce que nous sommes et que nous voulons. On ne peut demander aux électeurs de voter pour cela", a tweeté celui qui a été condamné pour provocation à la haine raciale, en 2015, pour avoir traité les musulmans de "colonisateurs".

Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train pour tenter de découvrir lequel des colistiers de Renaud Camus a pu provoquer cette décision. Ce dernier a juste précisé qu'il n'agissait pas d'une personne "en bas de liste" et qu'elle n'avait pas tenu des propos appelant "à l'assimilation" des immigrés.

[Mise à jour à 14h46]: Daniel Conversano, militant de l'ultra-droite et suprémaciste blanc avance sur Twitter que le retrait de la liste serait dû à Fiorina Lignier, numéro 2 de la Ligne Claire. La jeune étudiante aurait eu un comportement antisémite, "nazi-friendly" selon ses dires. Renaud Camus a par ailleurs commenté l'affirmation de l'internaute, sans nier l'information.

En présentant cette liste aux élections européennes Renaud Camus voulait dénoncer "l'immigration de masse et l'islamisation" qui selon lui annoncent un "génocide par substitution" et proposer la "remigration", c'est-à-dire le retour des immigrés dans leur pays d'origine. Il menait cette liste avec Fiorina Lignier, jeune étudiante en philosophie originaire d'Amiens qui a perdu un œil lors d'une manifestation de Gilets jaunes, comme numéro 2, et Karim Ouchikh, président du micro-parti identitaire Siel (Souveraineté, identités et libertés) en troisième position.

La thèse du "Grand remplacement", conspirationniste, populaire dans les milieux d'extrême droite, dénonce une prétendue substitution des populations blanches européennes et chrétiennes par des immigrés de couleur, majoritairement musulmans. Autre élément capital de cette "théorie": ce remplacement n’est pas une évolution naturelle mais est organisé par le pouvoir politique, ou pour certains par un "complot juif mondial". La théorie s’accompagne enfin d’un vocabulaire emprunté à d’autres périodes historiques et dont le sens est retourné, voire manipulé à dessein: "colonisation", "occupation" ou "génocide" viennent ainsi parsemer les écrits du théoricien.