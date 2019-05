Résultat des élections européennes 2019: les premiers chiffres

C'est le Jour-J. Ce dimanche 26 va être révélé le résultat des élections européennes, fruit du vote des millions de Français et d'habitants des Etats membres de l'UE appelés aux urnes. Les derniers sondages étaient-ils fiables? A qui a profité le rebond de participation attendu? Quels partis arrivent en tête de ces élections? Bref, quels en sont les premiers résultats?

Tout au fil de la journée, au fur et à mesure de la disponibilité de ces premiers chiffres, France-Soir vous les présentera ici. Il s'agira dans un premier temps de résultats issus des derniers sondages de sortie des urnes, et donc uniquement de tendance. Historiquement, celles-ci sont toutefois assez fiables pour donner les grandes tendances sauf peut-être en cas de résultat extrêmement serré.

Les premiers chiffres de participation sont également un baromètre important qui est très scruté.

Au fil de la journée puis de la soirée, ces chiffres seront affinés grâce à la remontée des dépouillements locaux. Les résultats définitifs proclamés par la suite correspondent ainsi aux dernières estimations communiquées.

Les élections européennes sont organisées du jeudi 23 au dimanche 26 dans les 28 pays de l'Union européenne. Les électeurs des différents pays sont appelés à élire 751 eurodéputés au total.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.