Second tour législatives 2017 - Les premiers bureaux de vote viennent de fermer leurs portes

Il est 18h ce dimanche 18 et la majorité des bureaux de vote de France viennent de fermer leurs portes et les premiers dépouillements peuvent commencer. Faute, entre autre, au beau temps généralisé et à la fête des pères, le taux d'abstention pour ce second tour des élections législatives a encore été particulièrement élevé: à 17h, seulement 35,33% des électeurs s'étaient déplacés.

Si la grande majorité des bureaux de vote sont maintenant clos, certains sont encore ouverts. Dans les grandes métropoles et leur agglomération comme celles de Paris, Lyon ou bien Lille, les électeurs pourront voter jusqu'à 20h. Certaines villes moyennes ont aussi bénéficié d'une dérogation quant à l'heure de fermeture légale officielle des bureaux de vote, grâce à des arrêtés préfectoraux les isoloirs seront accessibles jusqu'à 19 ou 20h selon les cas.

Pour connaître les horaires précis des bureaux de vote dans une ville en particulier, mieux vaut appeler la mairie concernée dès maintenant, des permanences sont généralement mises en place les jours d'élections.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.

Faits marquants, rebondissements, indiscrétions, réactions: suivez également cette journée électorale minute par minute avec FranceSoir via notre direct (à consulter en cliquant ICI).

Les premiers résultats de ce second tour des élections législatives à consulter ICI