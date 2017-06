Résultats des élections législatives: où trouver des estimations du second tour avant 20h

RESULTAT - Depuis ce vendredi 16 à minuit, les journaux, radios, chaines d'info et sites d'informations sont soumis à un embargo sur les résultats du second tour des élections législatives. En effet, la loi stipule très clairement qu'aucun sondage ou estimation ne peut être divulgué avant que le dernier bureau de vote n'ait fermé, à 20h.

Selon l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, "en cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure".

Mais cette loi ne s'applique pas à tout le monde. Seul les organes de presse installés en France sous soumis à cette loi électorale, les médias étrangers sont donc libres de publier des informations sur le scrutin. Par exemple, la Radio Télévision Belge Francophone et Le Soir, lors du premier tour, avaient publié sur Twitter plusieurs sondages de sortie des urnes avant 20h.

Le hashtag #RadioLondres est aussi connu pour être utilisé par les internautes pour divulguer, avant 20h, des premières estimations de résultats. Cependant, tout le monde peut ainsi poster un message avec ce mots-dièses, sa fiabilité est donc fortement remise en question.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final.

Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.