Résultats législatives 2017: les premiers chiffres [MAJ]

RESULTAT LEGISLATIVE - Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final: 400 députés? 450? Voire plus? A moins qu'un sursaut de participation ne vienne contredire les prévisions des sondeurs? Quelle opposition?

Participation, premières tendances et estimations, résultats: tout au long de la journée, FranceSoir mettra à jour cet article avec les derniers chiffres disponibles.

A partir de 20h, l'heure légale, la rédaction publiera également ici l'intégralité des premiers résultats fiables de ce second tour, permettant de se faire une idée fidèle de ce à quoi ressemblera la répartition des sièges de l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir.

Mise à jour à 11h: Les premiers résultats de l'Outre-mer sont tombés.

> Saint-Pierre-et-Miquelon : la ministre des Outre-mer Annick Girardin a été réélue samedi 17 au soir députée de Saint-Pierre-et-Miquelon de justesse avec 51,87% des voix, et restera donc au gouvernement. Lire notre article détaillé sur le sujet en cliquant ICI.

> Guadeloupe: Olivier Serva, (1ère circonscription, LREM, 61,74% des voix), Justine Bénin (2ème circonscription, DVG, 64,26 % des voix), Max Mathiasin (3ème circonscription, DVG, 65,15% des voix) et Hélène Vainqueur-Christophe (4ème circonscription, PS, 61,61% des voix) sont élus.

> Martinique: Bruno-Nestor Azérot, (2ème circonscription, DVG, 55,78% des voix), Serge Letchimy (3ème circonscription, DVG, 73,94%) et Jean-Philippe Nilor, (4ème circonscription, Régionaliste, 68,02%) sont élus. Dans la 1ère circonscription, l’ancienne présidente du conseil général Josette Manin (DVG), 67 ans, l’a emporté avec 54,89% des voix. Elle devient ainsi la première femme députée de l'île.

> Guyane: Le député sortant DVG Gabriel Serville (1ère circonscription, 51,3%) et Lenaïck Adam, 25 ans (2e circonscription, LREM, 50,22%) l'emportent.

> Saint-Barthélemy et Saint-Martin: Dans la 1ère, et seule, circonscription c'est la candidate LR Claire Javois qui est élue (54,73%).

Faits marquants, rebondissements, indiscrétions, réactions: suivez également cette journée électorale minute par minute avec FranceSoir via notre direct (à consulter en cliquant ICI).

Infos pratiques: à quelle heure ferme votre bureau de vote (ICI)? Comment voter blanc (ICI)? Quels justificatifs sont acceptés pour voter (ICI)? Comment voter sans sa carte d'électeur (ICI)? La rédaction vous met à disposition toutes les informations utiles pour voter en toute sérénité ce dimanche.