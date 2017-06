Résultats élections législatives: les premiers chiffres

RESULTATS LEGISLATIVES - Emmanuel Macron aura-t-il les coudées franches pour appliquer son programme ou sera-t-il tenu par une opposition forte? Les élections législatives de ces dimanche 11 et 18 juin vont livrer leur verdict et donner un signal fort, quel qu'il soit, au nouveau président de la République.

Le scrutin a débuté samedi 10 en outre-mer -et même dimanche 4 pour les Français établis hors de France- et s'achèvera ce dimanche 11 au soir à 20h, heure de clôture des derniers bureaux de vote en métropole. Aussitôt FranceSoir dévoilera ici les premières estimations fiables et le visage du nouveau locataire de l'Elysée, qui dirigera le pays pendant les cinq prochaines années.

Mais la rédaction mettra aussi à jour cet article tout au long de la journée avec les derniers chiffres disponibles, les "plus frais", notamment en ce qui concerne la participation, un des autres indicateurs qui sera scruté à la loupe.

Un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes ces dimanches 11 et 18 juin dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger pour départager les 7.882 candidats à un siège à l'Assemblée nationale. Un nombre sensiblement supérieur à celui des législatives de 2012 auxquelles 6.603 aspirants députés étaient en lice.

Les sondages prédisent une majorité plus que confortable pour Emmanuel Macron, qui aurait ainsi les mains libres pour mener sa politique. Le nouveau président pourrait voir près -plus?- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.