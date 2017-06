Résultats législatives 2017 - RTBF, "Le Temps", Radio Londres, qui diffuse les résultats avant 20h?

La loi l'oblige, aucune déclaration de sondages ou de résultats partiels ne peut être effectuée depuis vendredi 16 jusqu'au dimanche 18 à 20h. Mais cette obligation ne concerne que les médias installés en France, laissant les organes de presse francophones étrangers la liberté de diffuser des sondages à la sortie des urnes.

La RTBF, la Radio Télévision Belge Francophone, est bien connue pour diffuser des résultats partiels dans l'après-midi. A la présidentielle et au premier tour des législatives, le média belge avait publié des sondages de sorties des urnes aux alentours de 16h. Une pratique tout à fait légale mais pas forcément fiable, car ce type de sondage est basé sur du déclaratif et n'est mené par aucun institut de sondage officiel (qui ont d'ailleurs abandonné cette méthode). Cependant, en prenant l'exemple du premier tour de la présidentielle, la RTBF annonçait à 16h une victoire d'Emmanuel Macron à 24% devant Marine Le Pen à 22%. A la fin de l'élection, les résultats officiels indiquaient… 24,01% pour le candidat En Marche! Et 21,30% pour celle du FN.

Le hashtag #RadioLondres fait aussi beaucoup parler de lui depuis les élections de 2012. Depuis la création de ce mot-dièse, les internautes contournent l'interdiction de diffuser les premières estimations des résultats avant 20h sur Twitter. Cette tendance n'a pourtant rien de fiable. En effet, tout le monde pouvant twitter sur le sujet, le phénomène perd donc toute sa crédibilité en relayant intox, fake news et sondage bidon. Les internautes français sont d'ailleurs dans l'illégalité lorsqu'ils relayent des informations sur le scrutin avant 20h.

Plusieurs autres médias francophone étranger se laisse aller à des suppositions comme Le Soir, La Tribune de Genève ou encore La Libre Belgique. Mais attention, ces informations sont toujours à prendre avec pincettes.

