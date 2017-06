Résultats législatives: la RTBF en annonce déjà des premiers

RESULTAT LEGISLATIVES - L'embargo sur la diffusion de tendances, de sondages et d'estimations sur le résultat du second tour des élections législatives françaises de ce dimanche 18 s'arrête aux frontières de l'Hexagone. C'est pourquoi les médias étrangers, comme la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) en tête, n'hésitent pas à diffuser des chiffres avant l'heure légale fixée à 20h. Et ce dimanche de vote n'échappe pas à ce qui est devenu une règle.

Le site internet de l'équivalent de France Télévisions outre-Quiévrain n'hésite ainsi pas à donner depuis le milieu d'après-midi des résultats, annonçant l'un ou l'autre des candidats vainqueur ou battu.

Des informations que FranceSoir ne peut relayer sans tomber sous le coup de la loi. Celle-ci prévoit ainsi que tout manquement est passible d'une amende très dissuasive de 75.000 euros, qui plus est par manquement constaté (ce qui peut faire grimper très vite la facture...). L'objectif étant d'éviter que les électeurs soient influencés. A l'inverse, la RTBF et autres médias belges ou suisses (Le Soir, Le Temps, La Libre Belgique...) n'y sont par définition pas soumis et cherchent au contraire à glaner une audience en recherche d'informations. Ce qui permet tout à la fois de remplir leur rôle de journalistes, mais aussi de monétiser une masse importante de lecteurs...

Faits marquants, premiers résultats, indiscrétions, réactions: suivez également cette journée électorale minute par minute avec FranceSoir via notre direct (à consulter en cliquant ICI).

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.