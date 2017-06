Résultat législatives 2017 - Vers un nombre record de femmes à l'Assemblée nationale

Ces élections législatives sont décidément les élections de tous les records. Outre le taux d'abstention de 56,6%, encore jamais atteint pour ce type de scrutin, c'est le nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale qui pourrait entrer dans les annales.

Dès le premier tour, 460 femmes se qualifiaient au second tour, 246 d'entre elles étaient même en tête dans leur circonscription. Les deux partis majoritaires, LREM et le MoDem, ont joué le jeu de la parité et ont présenté respectivement 192 et 25 femmes pour 207 et 27 hommes, voilà qui explique en partie cette présence féminine plus importante que d'habitude.

En 2012 155 femmes faisaient leur entrée au Palais Bourbon contre 107 cinq ans avant. A 22h ce dimanche, déjà 113 femmes étaient élues alors que les résultats n'étaient pas encore tous dépouillés, un bon présage. Franceinfo a d'ailleurs mis en place un compteur qui affiche en temps réel le nombre de députéEs.

Cependant, l'Assemblée nationale compte 577 sièges et les élus seront encore très majoritairement des hommes et ce même si un record de présence féminine est battu.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Certains sondages lui promettaient ainsi jusqu'à 470 députés, cependant LREM serait créditée d'environ 360 sièges "seulement" , la majorité absolue (289 sièges) est donc largement atteinte par le parti du président et son allié, le MoDem.