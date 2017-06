Résultats législatives: Macron réunit l'une des plus grandes majorités de la Vème République

Le prochain hémicycle sera majoritairement macroniste. Selon les dernières projections Ipsos/Sopra Steria, la prochaine Assemblée nationale sera composée de 415 à 455 députés LRM-MoDem. La droite terminerait avec 70 à 130 élus LR et UDI, le Parti socialiste, qui contrôlait la moitié de l’Assemblée sortante, s’effondrerait avec 15 à 40 sièges seulement. Quant au Front National, qui espérait une percée cette année, vu le score de Marine Le Pen à la présidentielle, n’obtiendrait qu’un à dix sièges. La France insoumise est aussi tombée de haut car, PCF inclus, le groupe n’aura que de 10 à 23 fauteuils dans l'hémicycle.

Comme les sondages le prévoyaient Emmanuel Macron s’est largement imposé lors du premier tour des élections législatives. Le nouveau parti, qui a investit 530 candidats sur les 577 circonscriptions, en alliance avec le MoDem, obtiendra de loin la majorité présidentielle. Et si les deux groupes n'en forment plus qu'un, ils obtiendront la plus grande majorité présidentielle de la Vème République.

Du côté de la majorité parlementaire, LREM ne bat pas le record. En effet, il arrive que deux groupes politiques, qui détiennent les mêmes convictions et soutiennent tous les deux le président, soient rassemblés derrière une seule majorité. C’est ce qui est arrivé en 1993 lorsque l’UDF (215 députés) et le RPR (257 députés) ont constitué la plus grande majorité depuis 1958 et la naissance de la Vème République avec 472 députés.

D’autre part, si La République en Marche obtient, sans prendre en compte les députés du MoDem, plus de 365 sièges, le parti du président de la République aura battu le record du nombre de députés obtenu par un seul parti, détenu par l’UMP depuis 2002 avec 365 sièges.